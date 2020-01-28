Мер китайського міста Ухань, де був вперше зафіксований новий коронавірус, заявив про готовність подати у відставку у зв'язку зі спалахом захворювання.

Про це йшлося в його інтерв’ю китайському телеканалу CCTV.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та два міста-мільйонника, розташовані поруч з ним, були закриті на карантин.

Під час свого виступу на Центральному телебаченні Китаю мер Уханю Чжоу Сянванг у відповідь на запитання журналіста про рішення закрити місто на карантин через спалах коронавірусу, заявив, що готовий подати у відставку.

“Поки це допомагає стримувати поширення вірусу. Я готовий подати у відставку в якості вибачення”, — сказав мер.

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