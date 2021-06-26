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«Ми залишаємося сильними»: сім’я Флойда прокоментувала вирок Дереку Шовіну

Родина вбитого темношкірого Джорджа Флойда переконана, що вирок експоліціянту Дереку Шовіну не надто справедливий.

Субота, 26 червня 2021, 17:59

Про це повідомляє AP.

Вчора ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.

Після суду члени сім’ї загиблого висловили  своє невдоволення цим рішенням судді, адже очікували суворішого покарання. Родні Флойд, брат загиблого, назвав вирок “ляпасом”.

“Ми довічно засуджені, оскільки не бачитимемо більше його в нашому житті, і це до смерті ранить мене”, – сказав він.

Інший його брат, Теренс Флойд, заявив, що вважає цей вирок “підозрілим”, але напередодні суду йому приснився батько. Це його трохи заспокоїло.

“Ми сильні, Флойде Ми залишаємося сильними”, – сказав чоловік.

Бріджит Флойд, сестра Джорджа, заявила, що цей вирок демонструє те, що “до питань жорстокості поліції нарешті почали ставитися  серйозно”.

“Нам належить пройти довгий шлях і внести безліч змін, перш ніж темношкірі люди нарешті відчують, що з ними поводяться справедливо і гуманно з боку правоохоронних органів в цій країні, – заявила Бріджит.

Племінник Флойда Брендон Вільямс сказав, що вирок недостатньо суворий.

“Джорджа холоднокровно вбивали коліном на шиї протягом 9 хвилин і 29 секунд – це страта серед білого дня. 22 з половиною роки – недостатньо”, – сказав Вільямс.

Перед ухваленням вироку Шовіну в суді показали відео з донькою Флойда. Семирічна Джанна Флойд сказала зворушливі слова, адресовані батькові.

“Я сумую за тобою та люблю тебе”, – сказала дівчинка.

Фото: AP

Президент США Джо Байден відреагував на вирок Шовіну. Він сказав журналістам в Овальному кабінеті:

“Я не знаю всіх обставин, які розглядав суд, але, як на мене, все відповідає законним принципам”.

Теги: вирок, Дерек Шовін, Джордж Флойд

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