«Ми залишаємося сильними»: сім’я Флойда прокоментувала вирок Дереку Шовіну

Про це повідомляє AP.
Вчора ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув’язнення за вбивство Джорджа Флойда.
Після суду члени сім’ї загиблого висловили своє невдоволення цим рішенням судді, адже очікували суворішого покарання. Родні Флойд, брат загиблого, назвав вирок “ляпасом”.
“Ми довічно засуджені, оскільки не бачитимемо більше його в нашому житті, і це до смерті ранить мене”, – сказав він.
Інший його брат, Теренс Флойд, заявив, що вважає цей вирок “підозрілим”, але напередодні суду йому приснився батько. Це його трохи заспокоїло.
“Ми сильні, Флойде Ми залишаємося сильними”, – сказав чоловік.
Бріджит Флойд, сестра Джорджа, заявила, що цей вирок демонструє те, що “до питань жорстокості поліції нарешті почали ставитися серйозно”.
“Нам належить пройти довгий шлях і внести безліч змін, перш ніж темношкірі люди нарешті відчують, що з ними поводяться справедливо і гуманно з боку правоохоронних органів в цій країні, – заявила Бріджит.
Племінник Флойда Брендон Вільямс сказав, що вирок недостатньо суворий.
“Джорджа холоднокровно вбивали коліном на шиї протягом 9 хвилин і 29 секунд – це страта серед білого дня. 22 з половиною роки – недостатньо”, – сказав Вільямс.
Перед ухваленням вироку Шовіну в суді показали відео з донькою Флойда. Семирічна Джанна Флойд сказала зворушливі слова, адресовані батькові.
“Я сумую за тобою та люблю тебе”, – сказала дівчинка.
Президент США Джо Байден відреагував на вирок Шовіну. Він сказав журналістам в Овальному кабінеті:
“Я не знаю всіх обставин, які розглядав суд, але, як на мене, все відповідає законним принципам”.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.