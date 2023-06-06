6 червня у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що підрив дамби Каховської ГЕС є "черговим актом російського варварства" на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: PolskieRadio

В МЗС запевнили, що Польща докладе всіх зусиль, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність, а винні в цьому акті були покарані.

6 червня росіяни підірвали дамбу на гідроелектростанції Каховського водосховища. Каховська ГЕС була повністю зруйнована, і це може стати найбільшою техногенною катастрофою за десятиліття.

Наразі усі українські служби в режимі готовності, триває евакуація населення із зон загрози підтоплення.

У заяві польського відомства категорично засудили “акт російського варварства”, який також є серйозним порушенням основоположних “норм гуманітарного права, екологічного права та має ознаки воєнного злочину”.

В МЗС переконані, що цей акт є загрозою для Запорізької АЕС, що “створює перспективу екологічної катастрофи з безпрецедентними регіональними наслідками для всієї Європи”.

Польща докладатиме всіх зусиль, щоб Росія понесла міжнародну відповідальність, а винуватці цього злочинного акту були покарані, і вимагатиме цього в межах міжнародних інституційно-правових механізмів, зокрема гуманітарно-екологічного характеру”, – запевнили у відомстві.

У відповідь на підрив Каховської ГЕС у Польщі закликали запровадити “подальші жорсткі санкції проти Російської Федерації”.

Раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада на всіх рівнях робить усе, щоб врятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Та повідомив, що Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.