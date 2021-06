Відповідну публікацію відомство зробило в своєму Twitter-акаунт.

Так, МЗС РФ опублікувало два знімки: на першому фото 1938 року зображений випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була вимушена продемонструвати нацистське вітання простягненою рукою.

Другий знімок демонструє акцію співробітників посольства США в Україні, які напередодні виступили на підтримку форми української збірної.

“14 травня 1938 року. Англійська національна футбольна команда піднімає руки в нацистському вітанні на Олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Ґерінґа, Ґеббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США вдягає українську національну форму з вишитою українською версією Heil Hitler”, – йдеться в дописі.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.

June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 11, 2021