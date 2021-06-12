Відповідну публікацію відомство зробило в своєму Twitter-акаунт.
Так, МЗС РФ опублікувало два знімки: на першому фото 1938 року зображений випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була вимушена продемонструвати нацистське вітання простягненою рукою.
Другий знімок демонструє акцію співробітників посольства США в Україні, які напередодні виступили на підтримку форми української збірної.
“14 травня 1938 року. Англійська національна футбольна команда піднімає руки в нацистському вітанні на Олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Ґерінґа, Ґеббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США вдягає українську національну форму з вишитою українською версією Heil Hitler”, – йдеться в дописі.
May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess.
June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 11, 2021
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив:
“Російський МЗС божеволіє … чим більше воно робить, тим менше залишається надій на розсудливість… Якщо подумати, це самовикриття МЗС Росії корисно, чи не так?”
Своєю чергою, посол України в Чехії Євген Перебийніс нагадав Росії про російських колаборантів із німецькими нацистами часів Другої світової війни.
“Російські нацистські колаборанти під прапором, який зараз майорить над Кремлем”, – написав він.
Russian Nazi collaborators with the flag which is now flying over the Kremlin. pic.twitter.com/s0I56JFLhJ
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2021
“Російський МЗС божеволіє … чим більше він робить, тим менше залишається надій на розсудливість … Якщо подумати, це самовикриття МЗС Росії корисно, чи не так?”
Інші користувачі соцмереж також додали свої коментарі:
This Red Army officer also raises his hand and he seems happy. April 20, 1939, Hitler's birthday, Berlin. pic.twitter.com/G77gybWZht
— Zacietrzewiony (@zacietrzewiony) June 11, 2021
“Офіцер Червоної Армії теж піднімає руку і виглядає щасливим. 20 квітня 1939 року, день народження Гітлера, Берлін”.
Oh, no….https://t.co/9pPrRlSMYy
— Mavka Slavka (@MavkaSlavka) June 11, 2021
You made a deal with the nazis to invade Poland. pic.twitter.com/HCzfXw3Ppz
— Hodgo (@Agent_Hodgo) June 12, 2021
“Ви уклали угоду з нацистами про вторгнення в Польщу”.
The Molotov–Ribbentrop Pact
When Russia, sorry, “Soviets” made a pact with Hitler. pic.twitter.com/tqW0Sqsz18
— ALSimplicio (@alsimplicio) June 11, 2021
“Пакт Молотова – Ріббентропа. Коли Росія, вибачте, “Ради” уклали пакт з Гітлером”.
But "Slava Rossija" is OK?https://t.co/C9cNjGJke7
— LS8361 (@SigmaLS8361) June 11, 2021
- Як відомо, українська національна збірна має виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.
- Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА. Він розповідав, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.
- Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
- Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел “Слава Україні” і “Героям слава!”.
- Сьогодні Українська асоціація футболу (УАФ) завершила переговори з УЄФА щодо гасла “Героям слава!” на формі національної футбольної збірної. На формі з’явиться мапа з тризубом й гаслом “Слава Україні!”. Гасло “Героям Слава!” буде розміщене “за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України”.