Відповідну публікацію відомство зробило в своєму Twitter-акаунт.

Так, МЗС РФ опублікувало два знімки: на першому фото 1938 року зображений випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була вимушена продемонструвати нацистське вітання простягненою рукою.

Другий знімок демонструє акцію співробітників посольства США в Україні, які напередодні виступили на підтримку форми української збірної.

“14 травня 1938 року. Англійська національна футбольна команда піднімає руки в нацистському вітанні на Олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Ґерінґа, Ґеббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США вдягає українську національну форму з вишитою українською версією Heil Hitler”, – йдеться в дописі.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив:

“Російський МЗС божеволіє … чим більше воно робить, тим менше залишається надій на розсудливість… Якщо подумати, це самовикриття МЗС Росії корисно, чи не так?”

Своєю чергою, посол України в Чехії Євген Перебийніс нагадав Росії про російських колаборантів із німецькими нацистами часів Другої світової війни.

“Російські нацистські колаборанти під прапором, який зараз майорить над Кремлем”, – написав він.

“Російський МЗС божеволіє … чим більше він робить, тим менше залишається надій на розсудливість … Якщо подумати, це самовикриття МЗС Росії корисно, чи не так?”

Інші користувачі соцмереж також додали свої коментарі:

“Офіцер Червоної Армії теж піднімає руку і виглядає щасливим. 20 квітня 1939 року, день народження Гітлера, Берлін”.

“Ви уклали угоду з нацистами про вторгнення в Польщу”.

“Пакт Молотова – Ріббентропа. Коли Росія, вибачте, “Ради” уклали пакт з Гітлером”.

  • Як відомо, українська національна збірна має виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.
  • Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА. Він розповідав, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.
  • Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
  • Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел “Слава Україні” і “Героям слава!”.
  • Сьогодні Українська асоціація футболу (УАФ) завершила переговори з УЄФА щодо гасла “Героям слава!” на формі національної футбольної збірної. На формі з’явиться мапа з тризубом й гаслом “Слава Україні!”. Гасло “Героям Слава!” буде розміщене “за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України”.