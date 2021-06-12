Міністерство закордонних справ Російської Федерації порівняло гасло "Слава Україні", яке з’явиться на спортивній формі української збірної з футболу, з гаслом нацистської Німеччини "Heil Hitler" (хай живе Гітлер).

Відповідну публікацію відомство зробило в своєму Twitter-акаунт.

Так, МЗС РФ опублікувало два знімки: на першому фото 1938 року зображений випадок, коли футбольна команда Англії перед виступом у Берліні була вимушена продемонструвати нацистське вітання простягненою рукою.

Другий знімок демонструє акцію співробітників посольства США в Україні, які напередодні виступили на підтримку форми української збірної.

“14 травня 1938 року. Англійська національна футбольна команда піднімає руки в нацистському вітанні на Олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Ґерінґа, Ґеббельса і Гесса. 10 червня 2021 року. Посольство США вдягає українську національну форму з вишитою українською версією Heil Hitler”, – йдеться в дописі.

May 14, 1938. The English national football team raises hands in a Nazi greeting at the Olympic stadium in Berlin in the presence of Göring, Goebbels and Hess. June 10, 2021. @USEmbassyKyiv puts on the Ukrainian national kit with Ukrainian version of "Heil, Hitler" embroidered. pic.twitter.com/cc6fhIMotE — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 11, 2021

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив:

“Російський МЗС божеволіє … чим більше воно робить, тим менше залишається надій на розсудливість… Якщо подумати, це самовикриття МЗС Росії корисно, чи не так?”

Своєю чергою, посол України в Чехії Євген Перебийніс нагадав Росії про російських колаборантів із німецькими нацистами часів Другої світової війни.

“Російські нацистські колаборанти під прапором, який зараз майорить над Кремлем”, – написав він.

Russian Nazi collaborators with the flag which is now flying over the Kremlin. pic.twitter.com/s0I56JFLhJ — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2021

“Російський МЗС божеволіє … чим більше він робить, тим менше залишається надій на розсудливість … Якщо подумати, це самовикриття МЗС Росії корисно, чи не так?”

Інші користувачі соцмереж також додали свої коментарі:

This Red Army officer also raises his hand and he seems happy. April 20, 1939, Hitler's birthday, Berlin. pic.twitter.com/G77gybWZht — Zacietrzewiony (@zacietrzewiony) June 11, 2021

“Офіцер Червоної Армії теж піднімає руку і виглядає щасливим. 20 квітня 1939 року, день народження Гітлера, Берлін”.

You made a deal with the nazis to invade Poland. pic.twitter.com/HCzfXw3Ppz — Hodgo (@Agent_Hodgo) June 12, 2021

“Ви уклали угоду з нацистами про вторгнення в Польщу”.

The Molotov–Ribbentrop Pact

When Russia, sorry, “Soviets” made a pact with Hitler. pic.twitter.com/tqW0Sqsz18 — ALSimplicio (@alsimplicio) June 11, 2021

“Пакт Молотова – Ріббентропа. Коли Росія, вибачте, “Ради” уклали пакт з Гітлером”.