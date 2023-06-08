Станом на вечір 8 червня у Херсонській області зафіксували відступ води на 6 см, нині рівень тримається на позначці у 5,55 м.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін/Telegram

Попри те, що ситуація й досі залишається складною, відзначається певна стабілізація. Наразі допомога надходить з усіх куточків України та світу, глава ОВА висловив вдячність кожному, хто долучається до допомоги.

Прокудін запевнив, що третю добу влада робить усе можливе, аби ліквідувати наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Він зазначив, що на правобережжі під затопленням потрапило 3426 будинки, тоді як на тимчасово окупованому лівому березі ситуація, ймовірно, критична.

За словами очільника ОВА, поки містяни на тимчасово окупованій частині Херсонщини намагаються евакуюватися власними силами, у спини їм стріляють росіяни.

Зазначимо, станом на вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становить 12,5м, що вже нижче мінімального, що унеможливлює водозабір, зазначив голова “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

Нагадаємо, 8 червня президент Володимир Зеленський прибув до Херсонської області. Він відвідав переправу у Херсоні, на якій проводиться евакуація населення, постраждалого від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Зеленський заявив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на підрив дамби Каховської ГЕС. Україні потрібна підтримка та допомога міжнародних організацій у порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, що потерпає від підтоплення. Він розкритикував діяльність міжнародних організацій. Натомість у Червоному Хресті заявили, що з першого дня займаються евакуацією населення на підконтрольній Україні частині Херсонщини.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

Своєю чергою, в Ізраїлі заявили, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.