Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя заявив, що загрози вторгнення Росії до України немає. Він закликав надати докази підготовки до нападу та нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав не нагнітати ситуацію "навколо перебування російських військ на кордоні".

Про це постпредставник РФ в ООН зазначив під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому загрозам міжнародному миру у зв’язку з ескалацією ситуації з боку РФ.

“Декому може здаватись, що Росія боїться обговорювати ситуацію стосовно України та саме тому вона не голосувала. Ми не розуміємо, чому ми тут зібралися”, – сказав представник РФ.

За словами Небензі, російські війська перебувають там, де і раніше – у місцях дислокації, а не на кордоні України та РФ.

Водночас він наголосив, що Захід нібито не наводить жодних доказів на підтвердження своїх слів про те, що Росія готується до нападу на Україну.

Окрім цього, Небензя нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав не нагнітати “істерику навколо перебування російських військ на кордоні”.

“Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Рєзніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку усі говорять”, – зазначив Небензя.

Він також запевнив, що з боку Москви не пролунало жодної погрози на адресу Києва.

Проте одразу перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці делегація РФ залишила засідання Ради Безпеки ООН.

Небензя пояснив необхідність залишити засідання запланованою зустріччю з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.