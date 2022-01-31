Про це постпредставник РФ в ООН зазначив під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченому загрозам міжнародному миру у зв’язку з ескалацією ситуації з боку РФ.
“Декому може здаватись, що Росія боїться обговорювати ситуацію стосовно України та саме тому вона не голосувала. Ми не розуміємо, чому ми тут зібралися”, – сказав представник РФ.
За словами Небензі, російські війська перебувають там, де і раніше – у місцях дислокації, а не на кордоні України та РФ.
Водночас він наголосив, що Захід нібито не наводить жодних доказів на підтвердження своїх слів про те, що Росія готується до нападу на Україну.
Окрім цього, Небензя нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав не нагнітати “істерику навколо перебування російських військ на кордоні”.
“Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Рєзніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку усі говорять”, – зазначив Небензя.
Він також запевнив, що з боку Москви не пролунало жодної погрози на адресу Києва.
Проте одразу перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці делегація РФ залишила засідання Ради Безпеки ООН.
Небензя пояснив необхідність залишити засідання запланованою зустріччю з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
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- Водночас між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. Як стверджують ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України “применшує загрозу” можливого вторгнення РФ.
- Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові, 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.
- Попри те, що США та Європа продовжують вести перемовини з Росією, Захід не може розглядати вимоги Москви щодо гарантій безпеки, поки РФ збирає війська біля українського кордону та планує військові навчання у Білорусі.
- Нагадаємо, під час вступного слова представник РФ заявив, що сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН – це спроба “ввести в оману міжнародну спільноту” та порівняв зустріч із “мегафонною дипломатією”. Натомість представниця США відповіла, що Росія також почувала б себе незручно, якби біля її кордону розташувалось 100 000 військо.