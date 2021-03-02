У вівторок, 2 березня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) скерувало до Голосіївського районного суду столиці два протоколи щодо адміністративного правопорушення відстороненого голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Відомо, що зазначені протоколи стосуються ознак конфлікту інтересів під час ухвалення рішення стосовно неконституційності е-декларування та щодо умисного не зазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму.

Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172–6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172–7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас керівник відомства Олександр Новіков попросив суд повідомляти про дати проведення судових засідань, на яких розглядатимуть справу. Він зауважив, що хоче особисто дати пояснення як людина, яка складала ці протоколи.

Нагадаємо, що 8 лютого голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адмінпротоколи на голову Конституційного Суду Олександра Тупицького через наявність у нього земельної ділянки в Криму.