Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Відомо, що зазначені протоколи стосуються ознак конфлікту інтересів під час ухвалення рішення стосовно неконституційності е-декларування та щодо умисного не зазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму.
Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172–6 (порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172–7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Водночас керівник відомства Олександр Новіков попросив суд повідомляти про дати проведення судових засідань, на яких розглядатимуть справу. Він зауважив, що хоче особисто дати пояснення як людина, яка складала ці протоколи.
Нагадаємо, що 8 лютого голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адмінпротоколи на голову Конституційного Суду Олександра Тупицького через наявність у нього земельної ділянки в Криму.
- Після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення. Про таке відсторонення судді строком на два місяці клопотав Офіс генпрокурора.
- Нагадаємо, КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
- 5 січня Конституційний суд розглянув указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького за поданням Офісу генерального прокурора та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.