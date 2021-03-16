У вівторок, 16 березня, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило, що наразі немає доказів того, що вакцина проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca викликає утворення тромбів.

Про це заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук під час брифінгу.

Вона зазначила, що ЕМА оперує фактами. Наразі немає ознак того, що ця вакцина провокує згортання крові та утворення тромбів.

Експерти наразі вивчають усі випадки. Висновки оприлюднять у четвер, 18 березня.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – це вакцина для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у ​​віці 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі із сімейства аденовірусів, який був модифікований, щоб мати в своєму складі ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить сам вірус SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Причиною подібного рішення є поява інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.