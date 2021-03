Про це заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук під час брифінгу.

Вона зазначила, що ЕМА оперує фактами. Наразі немає ознак того, що ця вакцина провокує згортання крові та утворення тромбів.

Експерти наразі вивчають усі випадки. Висновки оприлюднять у четвер, 18 березня.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021