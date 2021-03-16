Про це заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук під час брифінгу.
Вона зазначила, що ЕМА оперує фактами. Наразі немає ознак того, що ця вакцина провокує згортання крові та утворення тромбів.
Експерти наразі вивчають усі випадки. Висновки оприлюднять у четвер, 18 березня.
Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 16, 2021
Детальніше про препарат
Вакцина COVID-19 AstraZeneca – це вакцина для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у віці 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі із сімейства аденовірусів, який був модифікований, щоб мати в своєму складі ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.
Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить сам вірус SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.
Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.
Таїланд та Демократична Республіка Конго також призупинили використання вакцини AstraZeneca.
Причиною подібного рішення є поява інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.
- У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв’язок між смертю і препаратом поки не встановлений.
- Пізніше Німеччина, Франція та Італія призупинили вакцинацію препаратом від коронавірусу виробництва британо-шведської фармкомпанії AstraZeneca.
- Сьогодні уряд Швеції заявив про тимчасове припинення використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca.