3 травня сенатор США Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату США, заявив, що "наразі немає жодних ознак" того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Про це інформує CNN.

Ворнер зазначив, що поки немає достатньо інформації з інциденту.

Я думаю, що комітет надав усю інформацію, яку ми отримали… Принаймні на цей момент немає жодних ознак того, що його джерелом (атаки – ред.) були українці”.

Відповідаючи на запитання, чи розвідувальні служби США виключили ідею про те, що Україна стоїть за нападом, сенатор знову наголосив, що ще занадто рано запевняти напевно, проте немає жодних ознак того, що це так.

Ворнер надав коментарі після закритого брифінгу з директором ЦРУ Вільямом Бернсом відносно атаки БПЛА, яку в РФ назвала “замахом” на Путіна з боку України.

Він також додав, що немає нічого незвичайного в тому, що США не володіють достатньою інформацією, враховуючи, як нещодавно стався інцидент.

Україна рішуче заперечує будь-яку причетність до ймовірного нападу.

Раніше у CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.

Також в Інституті вивчення війни зауважили, що РФ, ймовірно, сама організувала цю атаку для внутрішньої аудиторії, з метою створити умови ширшої мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.

Тоді як міністр оборони України відповів, що Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме Міжнародний кримінальний суд.

Водночас глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Габріелюс Ландсбергіс та Едгарс Рінкевичс висміяли заяви Кремля щодо нібито атаки безпілотників у Москві.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.