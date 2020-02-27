У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.

Про це поінформували в прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

“Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні не хворий на коронавірус COVID-2019”, – сказано в повідомленні.

Як відзначили в РНБО, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих громадян України та іноземців, наразі не виявили коронавірус.

Перша партія біоматеріалу була передана літаком до Києва 22 лютого. Наступний забір біологічного матеріалу у евакуйованих запланований на неділю, 1 березня.

Напередодні стали відомі перші результати тестування людей в обсервації в Нових Санжарах на новий коронавірус. Зазначалося, що результати всіх 48 тестів – негативні.

Як відомо, в санаторії Національної гвардії “Нові Санжари” знаходяться 45 українців та 27 іноземців, яких евакуювали з китайського Уханя в зв’язку зі спалахом коронавірусу.