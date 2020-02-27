Про це поінформували в прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.
“Жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні не хворий на коронавірус COVID-2019”, – сказано в повідомленні.
Як відзначили в РНБО, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих громадян України та іноземців, наразі не виявили коронавірус.
Перша партія біоматеріалу була передана літаком до Києва 22 лютого. Наступний забір біологічного матеріалу у евакуйованих запланований на неділю, 1 березня.
Напередодні стали відомі перші результати тестування людей в обсервації в Нових Санжарах на новий коронавірус. Зазначалося, що результати всіх 48 тестів – негативні.
Як відомо, в санаторії Національної гвардії “Нові Санжари” знаходяться 45 українців та 27 іноземців, яких евакуювали з китайського Уханя в зв’язку зі спалахом коронавірусу.
- 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних проваджень через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.