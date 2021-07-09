Новий прессекретар президента Сергій Никифоров розповів, що був знайомий з Володимиром Зеленським під час своєї роботи в Кривому Розі.

Про це він розповів під час свого першого брифінгу на посаді прессекретаря Зеленського.

Раніше цього дня Зеленський підписав указ про його офіційне призначення.

Никифоров розповів, що пропрацював в рідному місті Зеленського кілька місяців завдяки “вимушеній літній практиці”. Він уточнив, що не співпрацював з нинішнім президентом, але перетинався з ним, коли ще навчався в школі.

“Це були місцеві зірки. Спочатку це була команда “Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит”, потім команда “95 квартал”. Я кілька разів їздив у групі підтримки — люди, які в залі, як і на спортивних змаганнях, підтримують команду, — їздив з командою. Ми так побіжно з паном Володимиром Зеленським перетиналися, але він точно мене не пам’ятає з тих часів і жодного зв’язку з ним з тих часів у мене немає”, – зазначив Никифоров.

Никифоров, за інформацією з його сторінок у соцмережах, у 2008 році закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Він має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці, працював на різних каналах.

Профільне видання “Детектор Медіа” повідомляє, що на початку своєї кар’єри він працював на К1, 24 каналі та на криворізькому телебаченні.

У 2007 році він перейшов на роботу на Перший національний і пропрацював там тележурналістом чотири роки, доки у 2011-му не перейшов на ‎міжнародний канал Euronews та не переїхав до французького Ліона.

Свою роботу на Euronews Никифоров закінчив у 2017 році.

До призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі “Україна 24”, власником якого є олігарх Рінат Ахметов.

30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки президента України Володимира Зеленського. Водночас вона залишається в Офісі президента у статусі радниці з роботи з іноземним контентом і медіа.

Нагадаємо, що на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.