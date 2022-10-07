Новим головою Нацбанку України став Андрій Пишний

Народні обранці обрали нового голову Національного Банку України. Ним став Андрій Пишний, який раніше очолював "Ощадбанк".

Про це повідомляють #Букви.

Кандидатуру Пишного на розгляд Верховної Ради напередодні вніс президент України Володимир Зеленський.

Вже сьогодні, 7 жовтня, під час засідання парламенту 290 нардепів підтримали подання президента і таким чином обрали Андрія Пишного новим головою НБУ.

Що відомо про Андрія Пишного?

47-річний Андрій Пишний — український політик та банкір родом з Тернопільської області.

Більшу частину своєї кар’єри працював в “Ощадбанку”. Зокрема у 2000 році після закінчення ВНЗ Пишний влаштувався в “Ощадбанк” на посаду очільника юридичного управління. У 2003 році його призначили першим заступником правління.

Коли у 2006 році прем’єр-міністром України став Віктор Янукович, він змінив команду правління “Ощадбанку”.

Після цього Андрій Пишний деякий час працював у керівництві “Укрексімбанку”, займався наукою (захистив дисертацію на тему “Правовий статус державних банків України”), а у період 2007-2009 рр. був заступником секретаря РНБО.

У 2010 році очолив комітет партійного контролю політичного проєкту Арсенія Яценюка “Фронт Змін”.

На парламентських виборах 2012-го Пишний балотувався до Ради і пройшов в парламент разом із командою Яценюка за списком “Батьківщини”. Після об’єднання “Фронту змін” та “Батьківщини” в 2013-му був обраний заступником керівника “Батьківщини”.

У березні 2014 року Андрій Пишний став головою правління “Ощадбанку”. На цій посаді він реформував та модернізував банк, а також виграв у судах 7 тисяч справ, таким чином повернувши банку 50 млрд кредитних коштів.

Під керівництвом Пишного Україна домоглась однієї з найбільш гучних перемог в міжнародному арбітражі з Росією: Арбітражний трибунал у Парижі 2018 року ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків на 1,3 млрд доларів “Ощадбанку”, завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

Андрій Пишний був СЕО “Ощадбанку” до 2020 року. А в травні цього року знов повернувся до команди банку як радник голови правління.

Новий голова НБУ також відомий своєю допомогою особам з вадами слуху. У 34 роки Пишний частково втратив слух. Він активіст deaf-руху в Україні, створив громадське об’єднання “Відчуй”, яке допомагає адаптації людей, які втратили слух або народилися з вадами слуху. “Ощадбанк” першим у Східній Європі відкрив банківські відділення, адаптовані для людей з особливими потребами.

З початку повномасштабної російсько-української війни Андрій Пишний увійшов до складу так званої групи Єрмака — Макфола, яка займається розробкою санкцій проти Російської Федерації.

З головою Офісу президента України Андрія Пишного також пов’язує і спільна благодійна діяльність. Так, фонд “Відчуй”, за даними сервісу Youcontrol, вони заснували разом.

ДОВІДКА: до обрання Андрія Пишного головою НБУ з липня 2020 року був Кирило Шевченко.

Однак 4 жовтня Шевченко написав заяву по звільнення. За його словами, він не міг більше обіймати посаду голови НБУ через проблеми зі здоров’ям.

6 жовтня профільний комітет ВРУ підтримав заяву Шевченка. Того ж дня на засіданні Верховної Ради нардепи більшістю голосів звільнили Кирила Шевченка з посади голови НБУ

6 жовтня також стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ “Укргазбанк”, яка упродовж 2014-2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. Варто зауважити, що упродовж 2015 – 2020 рр. фінустанову очолював вже ексголова Нацбанку України Кирило Шевченко.