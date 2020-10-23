Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування громадської думки під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

З позовом до суду звернувся житель Івано-Франківської області.

У рішенні суду йдеться, що обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду.

“Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні“, – зазначили в ОАСК.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

“Опитування Зеленського”

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.

Згодом президент озвучив всі п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Згодом стало відомо, що опитування профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.