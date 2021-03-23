Організатору акції на підтримку Стерненка під Офісом Зеленського повідомили про підозру

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Філімонов зазначив, що підозру вручали без присутності його адвоката.
Йому інкримінують статтю 296 ч. 4 – ”хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
В самій підозрі йдеться, що Філімонов “йдучи попереду групи невстановлених осіб, та підходячи до Офісу Президента України, надавав голосом та жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб , що останніми було сприйнято як сигнал для початку активних хуліганських дій”.
Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Вже після акції було затримано Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
- Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень.
- Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч.
- Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері. 22 березня будівлю почали чистити під написів фарбою.