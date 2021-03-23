Організатору акції на підтримку Стерненка під Офісом Зеленського повідомили про підозру

Covid-19 Україна

оновлено 23.03.2021 о 12:02

Всього:

1565732 (+11476)

Хворіють:

266415 (+11476)

Вилікувались:

1268886 (+8044)

Померло:

30431 (+333)

12:45 У супермаркеті Колорадо застрелили 10 осіб — це сьоме масове вбивство у США за останні 7 днів
Ексклюзив
12:23 Офіс Зеленського вже другий день відмивають від графіті: фото
12:18 Франція перетворить спортивні арени в центри масової вакцинації проти COVID-19
11:46 Влада Німеччини продовжила локдаун в країні до 18 квітня
11:17 Англійцям загрожує штраф в 5000 фунтів за виїзд за кордон без поважної причини
10:48 У Празі бездомних, хворих на COVID-19, розмістили у розкішному готелі
Партнерський матеріал
10:36 Приємні дрібнички й не тільки: ідеї презентів мамі, подрузі та собі коханій
10:00 У Франції IKEA постала перед судом за звинуваченням у шпигунстві за працівниками
09:59 Оприлюднено проєкт створення першого міста на Марсі
09:10 23 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:30 В Україні за минулу добу зафіксовано 11 476 нових випадків COVID-19
07:49 Louis Vuitton відкрив у Токіо магазин, фасад якого імітує поверхню води
07:19 23 березня по всій Україні прогнозуються дощі зі снігом
06:59 Пробки в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
01:13 Бред Пітт «убитий горем» через заяви Анджеліни Джолі про насильство в родині — ЗМІ
00:21 У Франції водія дипломата з РФ підозрюють у перепродажі викрадених велосипедів

22 березня

23:41 Геращенко приписав лозунг ACAB неонацистам і обізвав «друзів Стерненка»: відео 
22:55 ДУС обирає компанії, що лагодитимуть Офіс Зеленського 
22:15 Очільник МЗС РФ Лавров з’явився на публіці в масці з написом «FCKNG QRNTN»: відео
21:01 Стерненко закликав Зеленського вилізти з «теплої ванни» і розпочати діалог із протестувальниками
20:26 Електромобіль китайської компанії обійшов Tesla Model 3 за продажами
20:00 Пресслужба Зеленського знову осоромилася: цього разу з деолігархізацією
19:27 В «Європейській Солідарності» назвали умову, за якої підтримають позачергове засідання Ради
19:14 Локдаун в Україні: у яких регіонах посилили обмеження
18:27 Виступали на відкритті Керченського моста: Прокуратура відкрила кримінальні провадження проти 23 артистів з РФ
18:05 Геращенко пообіцяв нові підозри за підсумками акції під ОПУ
17:56 ЄС затвердив санкції за порушення прав людини у Росії і ще п'яти країнах
16:56 Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку після скандалу з жартом про обіцяне Росії Закарпаття
16:47 Кожному фільму і серіалу Marvel присвоєні рейтинги від гіршого до кращого

Організатору акції на підтримку Стерненка під Офісом Зеленського повідомили про підозру

Організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася під Офісом президента Володимира Зеленського у суботу, 20 березня, лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову повідомили про підозру.

Вівторок, 23 березня 2021, 11:38

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Філімонов зазначив, що підозру вручали без присутності його адвоката.

Йому інкримінують статтю 296 ч. 4 – ”хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

В самій підозрі йдеться, що Філімонов “йдучи попереду групи невстановлених осіб, та підходячи до Офісу Президента України, надавав голосом та жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб , що останніми було сприйнято як сигнал для початку активних хуліганських дій”.

Фото: instagram.com/sunperuna/

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Теги: Офіс Президента, акція протесту, підозра, Сергій Стерненко, Сергій Філімонов

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook