Про це повідомляє Reuters.
Помічник міністра оборони США Джонатан Хоффман заявив, що військові будуть діяти в разі масових заворушень. Він сказав, що війська перебували в стані “підвищеної бойової готовності”, але “не беруть участь у військовій підтримці операцій цивільної влади”.
Наразі вони не задіяні в допомозі поліції.
Серед військових – поліція, піхотний батальйон, а також інженерні війська.
Незважаючи на комендантську годину в Вашингтоні, тисячі протестувальників оточили площу Лафайет перед Білим домом. Деякі з них скандуючи гасла попрямували до Капітолію.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.