Пентагон направив 1600 військових в федеральний округ Колумбія для стримування протестів. Війська знаходяться в підвищеній бойовій готовності.

Про це повідомляє Reuters.

Помічник міністра оборони США Джонатан Хоффман заявив, що військові будуть діяти в разі масових заворушень. Він сказав, що війська перебували в стані “підвищеної бойової готовності”, але “не беруть участь у військовій підтримці операцій цивільної влади”.

Наразі вони не задіяні в допомозі поліції.

Серед військових – поліція, піхотний батальйон, а також інженерні війська.

Незважаючи на комендантську годину в Вашингтоні, тисячі протестувальників оточили площу Лафайет перед Білим домом. Деякі з них скандуючи гасла попрямували до Капітолію.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.