Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у п'ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі для переговорів про подовження термінів "зернової ініціативи".

Про це інформує турецьке державне агентство Anadolu.

За словами Акари, обидві сторони підтримали пропозицію Туреччини щодо проведення зустрічі з питання “чорноморської угоди” на рівні заступників міністрів оборони 5 травня у Стамбулі. Крім того, планується обговорити й ряд інших питань.

“Сподіваємося, що термін “зернової угоди” буде подовжено без жодних зволікань, тому що ця ініціатива важлива не лише для миру і стабільності в регіоні, але й з точки зору задоволення продовольчих потреб країн, які потребують”, – прокоментував він.

Також міністр національної оборони додав, що Анкара докладає зусиль для продовження дії “зернової угоди”. Зазначається, що сторони в цілому “позитивно ставляться до питання подовження терміну домовленостей”.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах візьмуть участь усі сторони.

Нагадаємо, що 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.

Медведєв поскаржився та висловив переконання, що, на його думку, ідея тотальної заборони експорту товарів до РФ “за умовчанням прекрасна тим, що передбачає також зустрічне скорочення імпорту товарів” за найбільш чутливими для G7 категоріями.

Крім того, Дмитро Медведєв почав погрожувати, що у разі введення таких обмежень, для європейських країн нібито “скінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують”.

Водночас голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.

“Нам відомо, що Росія відверто саботує дію “зернової угоди”. ООН, Туреччина та Україна співпрацюють з метою повноцінного поновлення “чорноморської ініціативи”. Станом на вчора, 1 травня, не зафіксовано жодних рухів. Зараз у Босфорській протоці утворилася ціла черга із суден, які не можуть пройти перевірку”, – пояснив Братчук.

Варто відзначити, що через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.