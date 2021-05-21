Перший день миру: Ізраїль та ХАМАС припинили бойові дії

У ніч на п’ятницю, 21 травня, набула чинності угода про "взаємне та безумовне" припинення вогню між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС. Наразі обидві сторони дотримуються домовленостей.

Про це повідомляє BBC.

Наслідки конфлікту

Зазначається, що сторони домовилися про перемир’я через 11 днів активних бойових дій. За цей час було вбито понад 250 осіб, більшість з яких у Газі.

Водночас обидві сторони конфлікту заявили про свою перемогу.

Відразу після початку перемир’я на вулиці сектору Гази вийшли тисячі палестинців, щоб відсвяткувати. Водії сигналізували зі своїх автівок, а гучномовці з мечетей проголосили “перемогу руху опору”.

Своєю чергою ізраїльські військові заявили, що знімають майже всі надзвичайні обмеження пересування по всій країні.

За 10 днів бойових дій ХАМАС заявив про 243 жертви, серед яких понад 100 жінок та дітей. Ізраїль заявив про ліквідацію 225 бойовиків, але рух ХАМАС цю інформацію не підтверджує.

В Ізраїлі за 10 днів було вбито 12 людей, серед жертв були й двоє дітей.

Ізраїльські військові заявили, що бойовики випустили понад 4300 ракет по їхній території. Однак Ізраїлю вдалося вразити понад 1000 бойових цілей у секторі Газа.

Що кажуть обидві сторони про перемир’я?

20 травня Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню. Домовленість набула чинності вранці в п’ятницю, 21 травня.

В четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з кабінетом безпеки, щоб проаналізувати, наскільки далеко зайшли військові у протидії ХАМАС (зокрема, у знищення його мережі тунелів, арсеналу ракет і пускових установок).

Після зустрічі офіс Нетаньягу оголосив, що кабінет безпеки проголосував за прийняття єгипетської пропозиції щодо перемир’я. Водночас посадовці застерегли, що рішення щодо продовження операції в секторі Гази ухвалюватиметься з урахуванням реальної ситуації на місті.

Високопоставлений представник ХАМАС, який базується в Катарі, у телефонному інтерв’ю виданню також підтвердив, що група погодилася на припинення вогню за посередництвом Єгипту.

Раніше сьогодні стало відомо, що Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорному процесі щодо припинення бойових дій, про готовність припинити операцію в секторі Гази.

Як відреагувала Україна?

Україна привітала новину про припинення вогню в секторі Газа й оцінила зусилля міжнародних перемовників, які посприяли цьому.

“Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході”, – зазначили в МЗС.

Вітаємо новину про припинення вогню, що має покласти край ескалації в Ізраїлі та Газі. Високо цінуємо зусилля міжнародних посередників, які сприяли досягненню цього важливого прогресу. Україна сподівається на встановлення тривалого миру на Близькому Сході. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 21, 2021

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що в секторі Газа перебуває орієнтовно 1600 громадян України. 127 осіб виявили бажання залишити зону бойових дій.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.

Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.