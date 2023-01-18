18 січня, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив Україну в необмеженій підтримці у боротьбі з російською агресією. ФРН надає Україні "безперервно" і в тісній координації з міжнародними партнерами "великі обсяги озброєнь" для того, щоб Росія зазнала поразки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, вже зараз Росія зазнала фіаско у “досягненні своїх імперіалістичних цілей”, оскільки Україна “захищається з великою мужністю та успіхом”.

Проте, у своїй промові канцлер ФРН ухилився від заяв щодо постачання Україні танків Leopard 2. Німеччина прийматиме рішення про якісно новий рівень військової підтримки України тільки разом із союзниками, назвавши США та Францію.

Шольц згадав німецькі постачання Києву систем ППО, артилерії та бойових машин піхоти. Німеччина минулого року надала Україні допомогу на понад 12 мільярдів євро і за обсягом підтримки є третьою у світі після США та Великої Британії.

Канцлер висловив переконання, що досі надана військова допомога Україні вже стала “радикальним розворотом у німецькій зовнішній політиці та безпековій політиці”.

Раніше, обгрунтовуючи відмову Німеччини постачати танки Україні, він посилався на небажанням діяти поодинці. Після оголошення Великої Британії про намір надати Києву 14 танків Challenger Польща, Фінляндія та ще кілька країн НАТО заявили про готовність спорядити Leopard 2. Але для цього необхідний дозвіл Німеччини як країни-виробника цих танків.

20 січня західна коаліція на військовій базі США у німецькому Рамштайні обговорюватиме подальшу військову допомогу Україні. У засіданні візьме участь новопризначений міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

18 січня глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав Пісторіуса оголосити про згоду Німеччини на постачання Leopard 2 Україні.

Німеччині слід прислухатися до думки партнерів, які готові діяти, і просуватися з ними вперед єдиною колоною”, – наголосив він.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Тоді як у Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.