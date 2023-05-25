25 травня Збройні сили Південної Кореї та США мають намір розпочати масштабні бойові навчання біля кордону з Північною Кореєю, попри попередження Північної Кореї про те, що вона не потерпить "такої ворожої репетиції нападу на порозі".

Джерело: AP

Північна Корея зазвичай реагує на такі масштабні південнокорейсько-американські навчання випробуваннями ракет та іншого озброєння.

З початку 2022 року Північна Корея здійснила випробування понад 100 ракет, але жодної після того, як у середині квітня запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Північна У КНДР стверджували, що темпи випробувань мали на меті відповісти на розширені військові навчання між США та Південною Кореєю, але оглядачі зазначають, що Північна Корея прагне просувати розвиток своєї зброї, а потім вирвати більші поступки від своїх суперників у дипломатії.

Американо-південнокорейські “комбіновані вогневі навчання знищення”, будуть найбільшими у своєму роді. За даними Міністерства оборони Південної Кореї, навчання проводилися 11 разів з моменту їх започаткування в 1977 році.

Представники Міністерства заявили, що цього року в навчаннях будуть задіяні новітні винищувачі-невидимки, ударні вертольоти, танки та реактивні системи залпового вогню з Південної Кореї та Сполучених Штатів. Наразі не відомо, скільки військ візьме участь у навчаннях, але попередні в 2017 році залучили близько 2000 армійців і 250 одиниць озброєння з обох країн.

У попередній заяві Міністерства оборони мовилося, що навчання мають на меті посилити спільні оперативні можливості союзників. У ньому зазначили, що Південна Корея та Сполучені Штати прагнутимуть створити “переважні можливості стримування та реагування”, щоб впоратися з північнокорейськими ядерними та ракетними загрозами.

19 травня державні ЗМІ Північної Кореї назвали навчання “типовою репетицією війни проти Північної Кореї”. У КНДР заявили, що “не можуть не приділити більш серйозну увагу до того факту”, що навчання проводитимуть за кілька кілометрів від кордону КНДР.

KCNA заявила, що США та Південна Корея зіштовхнуться з невизначеною “відповідною відповіддю” через низку “масштабних провокаційних навчань”.

На початку цього року південнокорейські та американські військові провели свої найбільші польові навчання за минулі п’ять років. США також відправили атомний авіаносець USS Nimitz і бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, для спільних навчань з Південною Кореєю.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.