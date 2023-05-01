Північна Корея розкритикувала нещодавню угоду між США та Південною Кореєю щодо підтримки розгортання американських стратегічних активів у регіоні за "ескалацію напруженості до межі ядерної війни".

Про це інформує Reuters.

Минулого тижня президент США Джо Байден і глава Південної Кореї Юн Сук Йоль провели саміт, під час якого лідер Сполучених Штатів пообіцяв надати Сеулу більше інформації про ядерне планування щодо будь-якого конфлікту з Північною Кореєю. Обидва лідери погодилися посилити оборону Південної Кореї та регулярно розгортати стратегічні засоби США. У межах цих зусиль ядерний підводний човен ВМС США з балістичними ракетами відвідає берег Південної Кореї вперше з 1980-х років.

Своєю чергою, у КНДР заявили, що в угоді передбачається готовність союзників вжити “найбільш ворожі та агресивні дії” проти Північної Кореї.

Та додали, що розміщення американських стратегічних активів завело ситуацію на Корейському півострові в “трясовину нестабільності” і мало на меті побудувати “агресивні та ексклюзивні військові блоки” в регіоні. Північнокорейська влада поскаржилася, що США підштовхнули ситуацію на Корейському півострові до “межі ядерної війни”.

“Це гегемонічна зловісна мета, яку переслідують США – перетворити всю Південну Корею на свій найбільший форпост ядерної війни на Далекому Сході та ефективно використовувати його для реалізації своєї стратегії домінування у світі”, – мовилось у заяві КНДР.

Пхеньян гнівно відреагував на саміт Юн-Байден, заявивши, що він зміцнив своє переконання удосконалити свій “засіб стримування ядерної війни”.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.

Зауважимо, 26 квітня президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль провели переговори в Білому домі, щоби поглибити співпрацю щодо стримування ядерної ескалації Північної Кореї на тлі занепокоєння щодо її зростаючого збройового арсеналу.

Також президент США Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї по США чи по їхніх союзниках стане кінцем диктаторського режиму голови КНР Кім Чен Ина.