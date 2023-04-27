На тлі загрози з боку КНДР: США спорядять атомний підводний човен до берегів Південної Кореї вперше за 40 років 

Вперше з 1980-х років атомний підводний човен ВМС США (SSBN) відвідає Південну Корею, щоб продемонструвати рішучість Вашингтона захистити країну від загрози з боку Північної Кореї.

Про це інформує Reuters.

Про відповідне рішення оголосили у спільній декларації під час зустрічі президента Південної Кореї Юн Сук Йоля і глави США Джо Байдена у Вашингтоні 27 квітня.

Оскільки американські човни SSBN покладаються на “секретність і непомітність”, аби зберегти здатність запускати ядерні ракети під час війни, вони рідко роблять “публічні зупинки” в іноземних портах.

“Це могло б стати величезним тиском на Північну Корею, тому що зазвичай вони США не розповідають, де знаходяться їхні підводні човни”, – зазначив капітан південнокорейського підводного човна у відставці Мун Кун Сік.

Нещодавно Сполучені Штати пообіцяли розмістити в Південній Кореї більше “стратегічних активів”, таких як авіаносці, підводні човни та бомбардувальники далекого радіусу дії, на тлі загрози з боку Північної Кореї, яка розробляє дедалі потужніші ракети, здатні вражати цілі від Південної Кореї до материкової частини США.

Спорядження підводного човна також розглядається як спосіб заспокоїти Південну Корею та придушити розмови в Сеулі щодо розробки власної ядерної зброї.

Раніше Пхеньян засудив нещодавнє розгортання американських авіаносців і спільні військові навчання Південної Кореї та США як доказ ворожих намірів союзників.

ВМС США мають на озброєнні 14 човнів SSBN. Кожен з човнів класу Ohio несе 20 ракет Trident II D5, що можуть доставити до восьми ядерних боєголовок до цілей на відстані до 12 тисяч кілометрів.

Прибуття SSBN до Південної Кореї відбувалися майже щомісяця в 1970-х роках. Проте, вже у 1981 році це припинилося.

В декларації зазначили, що прибуття SSBN стане “свідченням зобов’язань Сполучених Штатів й надалі посилювати присутність стратегічних об’єктів на Корейському півострові”.

Раніше Північна Корея заявила, що Кім Чен Ин спостерігав за симуляцією атаки підводного безпілотника, здатного нести ядерні боєголовки, погрожуючи використати нову зброю, яка може націлитися на судна та порти США та їхніх союзників.

19 березня Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Це вже треті ракетні випробування КНДР з 12 березня, відтоді як стартували найбільші за минулі п’ять років спільні військові навчання Південної Кореї та США під назвою Warrior Schield. Раніше у КНДР заявили, що розглядають навчання як “тренування вторгнення”, хоча у Сеулі та Вашингтоні наголосили, що відпрацьовується виключно оборона.

Зауважимо, 26 квітня президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль провели переговори в Білому домі, би поглибити співпрацю щодо стримування ядерної ескалації Північної Кореї на тлі занепокоєння щодо її зростаючого збройового арсеналу.

Також президент США Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї по США чи по їхніх союзниках стане кінцем диктаторського режиму голови КНР Кім Чен Ина.

Стало відомо, що США координуватимуть роботу з Південною Кореєю у напрямку збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.