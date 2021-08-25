Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що суд відхилив позов оператора “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG (дочірня компанія “Газпрому”, – ред.) на рішення Федерального мережевого агентства Bundesnetzagentur не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

Ця директива передбачає, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, повинні бути відокремленими. 50% пропускної потужності газогону повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі тільки після схвалення Європейської комісії.

Ці правила, зокрема, націлені на забезпечення чесної конкуренції на ринку газу і запобігання того, щоб компанії могли перешкоджати доступу конкурентів до інфраструктури.

Водночас оператор “Північного потоку-2” стверджує, що правила ЄС, які змінили у 2019 році, спрямовані на знищення газопроводу. “Північний потік витратить додаткові гроші та час для того, щоб підпорядковуватися цим нормам.

Україна вітає це рішення німецького суду. Про це заявив голова “Оператора ГТС України” Сергій Макогон. Зокрема, він назвав це рішення довгоочікуваним для України.

“Це саме те, на чому наполягає українська сторона у перемовинах щодо ПП2. Боротьба триває”, — написав він.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.