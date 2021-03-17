Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.
Соціологи запитували в респондентів, чи підтримують вони те, що для популяризації вакцинації одними з перших вакцини отримали відомі публічні особи (співаки, телеведучі, спортсмени тощо) та політики.
У результаті 44,8% опитаних висловили думку, що це правильне рішення, щодо публічних осіб. А 42,2% ставляться позитивно до першочергової вакцинації політиків.
Водночас 25,4% респондентів підтримали тезу, що “відомі публічні особи просто користуються своїм становищем, щоб раніше простих людей отримати вакцину”.
А 27,2% опитаних негативно оцінили першочергову вакцинацію політиків.
Опитування було проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
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- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.