Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.

Соціологи запитували в респондентів, чи підтримують вони те, що для популяризації вакцинації одними з перших вакцини отримали відомі публічні особи (співаки, телеведучі, спортсмени тощо) та політики.

У результаті 44,8% опитаних висловили думку, що це правильне рішення, щодо публічних осіб. А 42,2% ставляться позитивно до першочергової вакцинації політиків.

Водночас 25,4% респондентів підтримали тезу, що “відомі публічні особи просто користуються своїм становищем, щоб раніше простих людей отримати вакцину”.

А 27,2% опитаних негативно оцінили першочергову вакцинацію політиків.

Опитування було проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.