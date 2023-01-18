«Попереду вирішальний момент війни» – Дуда закликав посилити озброєння України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні потрібні сучасні танки та ракети, щоб захистити себе та зупинити наступ РФ. Необхідно більше західної допомоги, ресурсів та обладнання, оскільки ситуація загострюється, наголосив він.

Про це інформує PAP.

18 січня Дуда взяв участь у сесії “Відновлення безпеки та миру” на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де також виступив глава НАТО Єнс Столтенберг.

Під час свого виступу польський лідер нагадав, що минулого тижня він відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, зауваживши, що Київ продовжує вимагати зброю, оскільки це дійсно “дуже важка війна”.

Дуда наголосив, що поки що РФ не переможена остаточно та висловив побоювання, що Кремль готує новий наступ, можливо, навіть у найближчі місяці. Звідси, продовжив глава Польщі, “необхідність постачити Україні нову техніку, нові військові ресурси”. Мовиться, передусім про сучасні танки та ракети.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо постачено зброї Україні, Дуда заперечив. За його словами, тієї допомоги, що вже надійшла Києву “не достатньо, однозначно ні”.

Потрібно більше нашої допомоги, більше наших ресурсів, обладнання, однозначно більше, тому що ситуація ускладнюється…попереду вирішальний момент”, – заявив президент Польщі.

Анджей Дуда також нагадав, що Польща є сусідом України.

Ми розуміємо українців і знаємо, що вони справді хочуть бути частиною західної політичної спільноти, західного суспільства, а отже – учасниками та мешканцями західної зони безпеки, також членами НАТО та ЄС”, – зазначив він.

Дуда пояснив, що вкрай важливо зберегти країну та її суверенітет, та закликав захистити демократію.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.