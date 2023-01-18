російсько-українська війна

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«Попереду вирішальний момент війни» – Дуда закликав посилити озброєння України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україні потрібні сучасні танки та ракети, щоб захистити себе та зупинити наступ РФ. Необхідно більше західної допомоги, ресурсів та обладнання, оскільки ситуація загострюється, наголосив він.

Четвер, 19 січня 2023, 00:19
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Про це інформує PAP.

18 січня Дуда взяв участь у сесії “Відновлення безпеки та миру” на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де також виступив глава НАТО Єнс Столтенберг.

Під час свого виступу польський лідер нагадав, що минулого тижня він відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, зауваживши, що Київ продовжує вимагати зброю, оскільки це дійсно “дуже важка війна”.

Дуда наголосив, що поки що РФ не переможена остаточно та висловив побоювання, що Кремль готує новий наступ, можливо, навіть у найближчі місяці. Звідси, продовжив глава Польщі, “необхідність постачити Україні нову техніку, нові військові ресурси”. Мовиться, передусім про сучасні танки та ракети.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо постачено зброї Україні, Дуда заперечив. За його словами, тієї допомоги, що вже надійшла Києву “не достатньо, однозначно ні”.

Потрібно більше нашої допомоги, більше наших ресурсів, обладнання, однозначно більше, тому що ситуація ускладнюється…попереду вирішальний момент”, – заявив президент Польщі.

Анджей Дуда також нагадав, що Польща є сусідом України.

Ми розуміємо українців і знаємо, що вони справді хочуть бути частиною західної політичної спільноти, західного суспільства, а отже – учасниками та мешканцями західної зони безпеки, також членами НАТО та ЄС”, – зазначив він.

Дуда пояснив, що вкрай важливо зберегти країну та її суверенітет, та закликав захистити демократію.

У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.

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