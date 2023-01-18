«Попереду вирішальний момент війни» – Дуда закликав посилити озброєння України

Про це інформує PAP.
18 січня Дуда взяв участь у сесії “Відновлення безпеки та миру” на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де також виступив глава НАТО Єнс Столтенберг.
Під час свого виступу польський лідер нагадав, що минулого тижня він відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, зауваживши, що Київ продовжує вимагати зброю, оскільки це дійсно “дуже важка війна”.
Дуда наголосив, що поки що РФ не переможена остаточно та висловив побоювання, що Кремль готує новий наступ, можливо, навіть у найближчі місяці. Звідси, продовжив глава Польщі, “необхідність постачити Україні нову техніку, нові військові ресурси”. Мовиться, передусім про сучасні танки та ракети.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо постачено зброї Україні, Дуда заперечив. За його словами, тієї допомоги, що вже надійшла Києву “не достатньо, однозначно ні”.
Потрібно більше нашої допомоги, більше наших ресурсів, обладнання, однозначно більше, тому що ситуація ускладнюється…попереду вирішальний момент”, – заявив президент Польщі.
Анджей Дуда також нагадав, що Польща є сусідом України.
Ми розуміємо українців і знаємо, що вони справді хочуть бути частиною західної політичної спільноти, західного суспільства, а отже – учасниками та мешканцями західної зони безпеки, також членами НАТО та ЄС”, – зазначив він.
Дуда пояснив, що вкрай важливо зберегти країну та її суверенітет, та закликав захистити демократію.
У Польщі розраховують, що європейські союзники нададуть Україні до 100 бойових танків.
Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що постачання додаткового важкого озброєння Україні — найшвидший шлях до миру.
17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.
Також у Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.
17 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, збільшується протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні “те, що їй потрібно для досягнення успіху на полі бою”.
- 17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.
- Через день після того, як президент Польщі заявив про намір спорядити Україні бойові танки німецького виробництва, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек припустив, що його країна не блокуватиме передачу зброї.
- Менш ніж через тиждень після того, як Німеччина нарешті погодилася поставити Україні бойові машини піхоти Marder, зростає тиск на Берлін щодо надання Україні сучасних бойових танків Leopard.