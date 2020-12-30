Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019 рр.) Петро Порошенко заявив, що санкціонував проведення операції українських спецслужб із затримання бійців так званої приватної військової компанії "Вагнера", бувши верховним головнокомандувачем у 2018 році.

Про це сказав Порошенко у ток-шоу “Велика політика” на “5 каналі”.

“Можу сказати певний ексклюзив… Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній верховний головнокомандувач Збройних сил України, тодішній Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції”, – сказав Порошенко.

При цьому він розцінив зрив операції як державну зраду та наголосив, що наполягатиме на притягненні причетних до відповідальності.

“Я наголошую, що я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за вчинення злочину державної зради, де зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути до України та судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити невинного Назарова за збиття Іл-76 із десантниками у Луганському аеропорту”, – сказав політик.

За його словами, спецоперація “була зірвана конкретними особами”.

“Я дуже настійно рекомендую створити тимчасову слідчу комісію, дуже настійно рекомендую допитати всіх учасників процесу та відсторонити негайно тих, хто може впливати на об’єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведено”, – додав Порошенко.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.