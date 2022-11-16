Посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що «остаточна відповідальність лежить на Росії» після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.

Про це Томаш Шатковський зазначив у розмові з CNN.

Він пояснив, що інциденту не сталося б, якби Росія не напала на Україну та не вчиняла воєнних злочинів, атакуючи цивільну інфраструктуру.

“Остаточна відповідальність лежить на Росії”, – наголосив Шатковський.

На запитання про те, як почуваються поляки після інциденту, він зауважив, що «певний рівень побоювань зрозумілий», додавши, що влада робить багато для того, щоб заспокоїти населення.

Лідери Польщі та НАТО заявили, що ракету, ймовірно, випустили українські сили, які захищають свою країну від шквалу російських ударів, і що цей інцидент був випадковим.

Розслідування інциденту в Польщі триває.

Це перший випадок, коли країна НАТО постраждала під час російсько-української війни.

Раніше голова НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що РФ несе “остаточну відповідальність” за інцидент, “оскільки вона продовжує незаконну війну проти України”.

Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.