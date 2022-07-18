Пов’язана з Медведчуком та його найближчим оточенням — Тищенко прокоментував звинувачення Безуглої

Народний депутат від "Слуг народу" Микола Тищенко прокоментував звинувачення від однопартійки Мар'яни Безуглої у причетності до шахрайських схем під час війни. Він заявив, що нардепка є інструментом інформаційної війни та пов'язана з підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком.

Про це повідомило видання “Українські новини“.

Днями Мар’яна Безугла зазначила, що буде ініціювати виключення Миколи Тищенка зі “Слуги народу”. Вона звернулася до голови партії Олени Шуляк та очільника однойменної фракції Давида Арахамії. Нардепка звинуватила однопартійця у дискредитації партії та роботі в інтересах інших політсил.

Микола Тищенко у відповідь зазначив, що Безугла намагається зруйнувати імідж команди президента та генерує конфлікти у владній команді.

“Засуджую Мар’яну Безуглою за системну генерацію конфліктів у команді влади! Вона використовує конфлікти для зростання своєї впізнаваності. Вона не перший народний депутат, який спробував так прославитися”, – зазначив депутат.

За його словами, народна депутатка неодноразово провокує конфлікти. Зокрема з військовослужбовцями ЗСУ, що перебувають на фронті, губернаторами у найскладніших регіонах та всередині “Слуг народу”. Тому він вважає, що вона свідомо шкодить іміджу команди президента у період військових дій.

Микола Тищенко звинуватив Мар’яну Безуглу у зв’язках з Віктором Медведчуком та його найближчим оточенням. Він назвав її “інструментом інформаційної війни на стороні країні агресора”, оскільки ворогові потрібні виключно “ослаблення та конфлікти” у команді президента.

Народний депутат звернув увагу на конфлікт навколо глави федерації боксу України. За його словами, у ньому Мар’яна Безугла активно бере участь”.

“У цьому конфлікті куратори Безуглої мають безпосередній фінансовий та політичний інтерес. Все перераховане вище є неприпустимим для народного депутата! Жодних гучних дій у відповідь анонсувати не буду. Виносити сміття із хати не буду. Ми розберемося всередині самі. Ми сильні як ніколи!”, – додав Тищенко.

Він впевнений, що колаборантами має займатися СБУ, а нині головний ворог України — Росія.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла звертатиметься до фракції “Слуга народу”, аби виключити зі своїх лав народного депутата Миколу Тищенка. Вона звинуватила колегу у причетності до шахрайських схем під час війни.