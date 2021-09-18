Представники депутатського об'єднання "Справедливість", які співпрацюють з Офісом президента, можуть підтримувати "Слуг народу" у Верховній Раді під час голосувань.

Про це в ефірі телеканалу “Прямий” заявив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Як відомо, в липні 10 нардепів з “Голосу” оголосили про створення окремого об’єднання “Справедливість” та висловили недовіру голові фракції. Це Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

У Железняка запитали, чи можливий варіант, що представники “Справедливості” “за гроші чи під тиском, проголосують, наприклад, “за” відставку Разумкова”.

“Я дуже сподіваюся, що ті колеги, які зараз вирішили представляти своє МФО “Справедливість”, вони все ж таки підійдуть з державницької позиції й не пристануть на пропозиції щодо фінансування округів”, – відповів нардеп.

Водночас за інформацією Железняка, деякі народні депутати від “Голосу” вже отримали гроші на свої округи.

“Хоча, на жаль, у нас є два таких факти, і я тут не буду нікого покривати. Галина Васильченко і Наталія Піпа отримали гроші на свої округи. І це дуже велике питання, за які заслуги або за які майбутні голосування це відбулося. Так, була така інформація, я перевірив. На жаль, це факт. І офіційні документи, і соціальні мережі це підтверджують”, – розповів Железняк.

Також, за його інформацією, очільниця МФО “Справедливість” мала зустріч з представниками Банкової. Железняк переконує, що вони проводили певну нараду.

“Я знаю, що вчора одна з моїх колег, яка начебто очолює цю групу, Олександра Устінова, була десь о 15-й годині в Офісі президента. У них відбувалася якась нарада – не знаю, по яким питанням. Але в будь-якому разі це їх уже рішення. Мені дуже, чесно кажучи, неприємно, що така ситуація відбувається”, – розповів ві

Розкол в “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.

У березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.