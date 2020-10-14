Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеша) затвердив опозиціонера Садира Жапарова на посаду прем'єр-міністра країни. Днями його звільнили з СІЗО протестувальники.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Депутати на засіданні Жогорку Кенеша затвердили кандидатуру Садира Жапарова на посаду прем’єр-міністра країни.

Також парламентарі підтримали проєкт програми уряду Жапарова, його структуру і склад.

Кандидатуру Жапарова підтримали 83 присутніх депутати зі 120.

Зауважимо, 10 жовтня всі 120 депутатів Жогорку Кенеша проголосували за обрання Жапарова на посаду нового прем’єр-міністра. Проте президент Сооронбай Жеенбеков відмовився затверджувати новий уряд.

Що відомо про Садира Жапарова?

Садир Жапаров — киргизстанський політичний діяч. Раніше він неодноразово був депутатом (у 2005-2007 роках та 2010-2013 роках), радником президента та обіймав керівні посади у Національному агентстві Киргизстану щодо попередження корупції та Агентстві з попередження корупції.

У 2017 році Жапарова визнали винним в організації мітингу у Караколі у 2013 році, учасники якого вимагали націоналізувати золоторудне родовище Кумтор, та захопленні в заручники тодішнього губернатора Емільбека Каптагаєва. Жапаров не визнавав провину.

У 2018 році Жапарова було засуджено до позбавлення волі терміном на 11 років посиленого режиму. Він відбував покарання до моменту звільнення протестувальниками на початку жовтня 2020 року.

Що відбувається в Киргизстані?

5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

Вже 6 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану визнала результати парламентських виборів недійними.

На тлі протестів колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єр-міністра та уряду країни за три дні — 9 жовтня.

Було призначено нового тимчасового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.

Мер столиці Киргизстану — Бішкеку – Азіз Суракматов подав у відставку. Проте вже за два дні повернувся до роботи.