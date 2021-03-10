Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі РБК-Україна.
“Коли мова йде про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах ВООЗ, – ред.) чітко прописано, що це свідоцтво дійсне тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ”, – зазначив заступник голови МОЗ.
Ляшко зазначив, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna та Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії та Південній Кореї.
“Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca – Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати”, – запевнив головний санлікар.
При цьому він заявив, що китайська вакцина Sinovac, яку в Україні планують використовувати найближчим часом, не має наразі такого дозволу ВООЗ.
ДОВІДКА
Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також в Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.
- Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що держави ведуть перемовини щодо взаємного визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей. Наразі виникла проблема через індійську вакцину Covishield, якою щеплюють українців.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- 1 березня в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів. Це будуть робити, аби популяризувати щеплення у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.
- Президент України Володимир Зеленський провакцинувався проти коронавірусного захворювання COVID-19.