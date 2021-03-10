Вакцина Covishield, якою прищеплюють українців, затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Тому проблем з міжнародним визнанням препарату бути не повинно.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі РБК-Україна.

“Коли мова йде про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах ВООЗ, – ред.) чітко прописано, що це свідоцтво дійсне тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ”, – зазначив заступник голови МОЗ.

Ляшко зазначив, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna та Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії та Південній Кореї.

“Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca – Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати”, – запевнив головний санлікар.

При цьому він заявив, що китайська вакцина Sinovac, яку в Україні планують використовувати найближчим часом, не має наразі такого дозволу ВООЗ.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також в Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.