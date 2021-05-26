Зловмисники, один з яких назвався радником президента Володимира Зеленського, за хабар у 3,5 млн доларів обіцяли призначити певну особу на посаду голови Кіровоградської ОДА.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що двоє громадян за 3,5 млн доларів неправомірної вигоди обіцяли, що вплинуть на посадовців Офісу президента та Кабінету Міністрів та допоможуть із призначенням певної особи на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації.

“Один з них представився радником президента України. Насправді вони не мали жодного відношення до органів державної влади”, — зазначили в Офісі.

Обох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Нагадаємо, в березні 2020 року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП. А Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.

Більшість українців з тих, які знають про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування.