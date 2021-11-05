Про це він розповів в етері телеканалу “НАШ“.

Відтак на питання щодо власної політичної сили Разумков відповів, що це довготривалий процес та зазначив:

“Мені б хотілося, щоб все ж таки на українському політичному обрії нарешті з’явилися партії професійні, розумні люди, в яких ми б бачили компетентних людей. І важливо, щоб їхні компетентність відповідала їхнім моральним якостям. … Тому ми будемо намагатися обирати саме за таким принципом”.

Він також підтвердив, що наразі подав звернення до голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо створення міжфракційного депутатського об’єднання з назвою “Розумна політика”.

Разумков також розповів, що приєднатися мають 25 народних депутатів, зокрема, члени фракції “Слуги народу”, позафракційні, члени фракції “Батьківщини”.

“Станом на сьогодні це 25 (народних депутатів, що потраплять у групу – ред.) колег. Це ті люди, які дотримуватися принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа, і люди будуть приєднуватися”, — сказав він.

Серед тих, хто має увійти до об’єднання, Разумков назвав таких депутатів: Василь Мокан, Неллі Яковлєва. Оксана Дмитрієва, Роман Соха. Всі вони — з фракції “Слуги народу”. Ексспікер також зазначив, що повний перелік з’явиться в публічному доступі незабаром.

Всі зазначені депутати “СН” голосували проти відкликання Разумкова з посади голови ВРУ. Загалом проти його відставки проголосували 74 народних депутати.

Зауважимо, МДО — це добровільне об’єднання депутатів, що не отримує тих самих прав, що фракції або депутатські групи. Зокрема, їхня діяльність фінансово не забезпечується Апаратом Верховної Ради України. До МДО можуть входити представники різних фракцій та груп, а співпрацю у такому форматі можна порівняти з “клубом за інтересами”.

Раніше народну депутатку Верховної Ради Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту “про олігархів“, виключили з фракції “Слуги народу”. Вона також не підтримувала відставку Разумкова.

Зміна спікера парламенту

У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.