Українська сторона наполягає, щоб процес розшифровки бортових самописців збитого в Ірані літака МАУ проходив в Україні.

Про це заявив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

“Справа не в тому, що по чорних скриньках немає відповіді, а в тому, що ці відповіді змінюються кілька разів на день. Різні посадові особи в Ірані надають різну інформацію, тому у нас немає остаточного розуміння”, – наголосив Рябошапка, коментуючи ситуації навколо можливості отримання Україною чорних скриньок.

“Наша позиція була і буде полягати в тому, щоб розшифровка “скриньок” проходила в Україні”, – додав генпрокурор.

Рябошапка також поінформував про готовність підключити експертів із Ірану, Франції та Канади до процесу розшифрування.

“Ми готові, французи теж. Вони відповіли, що нададуть своїх експертів для розшифровки. Готові залучити до цього процесу не тільки представників Ірану, але і французів, і канадських експертів”, – розповів він.

Генпрокурор пояснив, що за фактом аварії літака фактично проводяться два розслідування: одне – цивільне (в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень), друге – кримінальне.

“У цілому на підставі висновку цивільного розслідування потім триває кримінальне розслідування. Тобто, це може бути великою і важливою частиною кримінального розслідування”, – додав Рябошапка.

Відповідаючи на запитання про те, де згодом повинен проходити судовий процес над винними в катастрофі літака, він заявив про існування “різних точок зору”.

“З цього приводу існують різні точки зору. Оскільки подія трапилася в Ірані, то Іран повинен забезпечити проведення ефективного розслідування та судового процесу. Ми також повинні провести своє розслідування”, – розповів Рябошапка.