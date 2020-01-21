Про це свідчать дані другого звіту про розслідування Організації цивільної авіації Ірану, повідомляє Bloomberg.

У звіті вказали, що літак вилетів з аеропорту Тегерана в 6:12 за місцевим часом і втратив зв’язок з авіадиспетчером на висоті 2,4 км. З екранів вторинного спостереження лайнер зник о 6:15, а з первинного – в 6:18.

Пролітаючи над житловим районом, літак “торкнувся землі” в парку. Коли він рухався через сади, футбольне поле і сільгоспугіддя, то вже розривався на частини.

Також в звіті зазначили, що “чорні скриньки” літака – одні з найбільш передових в своєму класі в світі, але у Ірану немає коштів для декодування. При цьому, Франція і США відмовилися відправляти їм необхідне обладнання для розшифровки.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.