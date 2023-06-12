Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін пригрозив виходом РФ із "зернової угоди" наступного місяця, якщо умови її експорту не покращаться.

Джерело: Politico з посиланням російські державні ЗМІ.

“Ми не можемо бути задоволені тим, як виконується цей меморандум. Перешкоди для нашого експорту залишаються”, — прокоментував Вершинін.

Як повідомляється, зауваження посадовця прозвучали через день після зустрічі з представниками США в Женеві для обговорення “чорноморської зернової ініціативи”.

Завдяки своїй ролі у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки російські продукти харчування та добрива уникли санкцій Заходу, запроваджених через повномасштвбне вторгнення РФ в Україну. Проте, як стверджують у Кремлі, їм довелося зіткнутися із труднощами щодо оплати, страхування і логістики, що, своєю чергою, ускладнює експорт.

Раніше Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

“Якщо нас повністю заблокують, що майже відбулося фактично, то перевізники матимуть змогу пройти через цей коридор з гарантованою страховкою від нашого уряду”, – зауважив посадовець.

Як повідомляли #Букви, ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.

Натомість Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.