Російський телеканал «Дождь» отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах

Про це мовиться на сайті регулятора Commissariaat voor de Media.

Компанії TVR Studios B.V. як комерційній медіаустанові надали дозвіл на мовлення на 5 років через телеканал “Дождь”.

“Commissariaat voor de Media видає дозвіл TVR Studios B.V. як комерційній медіаустанові на надання послуг комерційного телевізійного мовлення через програмний канал “ТВ Дождь”, – зазначили в повідомленні.

Нідерландський регулятор “не виявив жодних підстав для відмови”.

Навколо російського телеканалу скандал спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим у війні проти України. Тоді “Дождь” припинив співпрацю з Коростельовим. Також троє співробітників “опозиційного” каналу оголосили, що йдуть з каналу після звільнення їхнього колеги.

6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”, який раніше був учасником кількох скандалів щодо підтримання російських військових та пропагандистських наративів РФ. Крім того, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.

Вже 7 грудня російський телеканал “Дождь” позбавили ліцензії на мовлення у ще одній країні Європи. Цього разу – у Литві.

Згодом Естонія долучилася до інших країн, які припинили трансляцію російського телеканалу “Дождь”. Його транслювали телеоператори Telia, Elisa і Home 3.