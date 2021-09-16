Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканалу “НАШ”.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що Нацрада звернулася до суду з позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки.

У рішенні Нацради, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі й ненависті у висловлюваннях, що були поширені в етері телеканалу.

Наразі ОАСК визначається, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

2 вересня Нацрада повідомляла, що подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” через неусунення порушень.

Зазначалося, що рішення стосовно звернення до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” пов’язано з системним порушенням законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусуненням порушень після накладання штрафів.