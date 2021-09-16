Про це повідомила пресслужба суду.
Зазначається, що Нацрада звернулася до суду з позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки.
У рішенні Нацради, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі й ненависті у висловлюваннях, що були поширені в етері телеканалу.
Наразі ОАСК визначається, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.
2 вересня Нацрада повідомляла, що подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” через неусунення порушень.
Зазначалося, що рішення стосовно звернення до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” пов’язано з системним порушенням законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусуненням порушень після накладання штрафів.
- Нагадаємо, раніше “НАШ” вже неодноразово привертав увагу регулятора. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через живі трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.
- Після застосування санкцій проти нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, що йому належать, точиться дискусія довкола необхідності блокування телеканалу “НАШ”.
- 4 лютого під будівлею телеканалу “НАШ”, що на вулиці Жилянській в Києві, відбувалася акція протесту. Протестувальники вимагали закрити телеканал. Закінчилося сутичками між протестувальниками та правоохоронцями. Поліція відкрила 2 кримінальних провадження.
- Увечері в суботу, 6 лютого, біля будівлі телеканалу “НАШ” у Києві знову зібралися протестувальники.