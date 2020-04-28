Нардеп від "Євросолідарності" Олег Синютка висловив думку, що уряд має намір дозволити роботу ринків на карантині через побоювання щодо ймовірних бунтів.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, вже в середу, 29 квітня, на черговому засіданні Уряду планується прийняти рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтримав відкриття ринків в країні.

На думку Синютки, влада пішла на такий крок тому, що Президент Володимир Зеленський побоюється можливих бунтів.

“Влада накреслила план відкриття продовольчих ринків, але все пішло прискореними темпами, бо Зеленський злякався бунту дрібних підприємців, які працюють на цих ринках. Так само, як і фермерів. Адже люди не могли зрозуміти, чому продуктові ринки закриті, а великі супермаркети вільно працюють”, — заявив нардеп.

Народний депутат розкритикував поданий Урядом план виходу країни з карантину. Він висловив думку, що урядовий план — “це кілька графіків, написаних на коліні”. Також він звернув увагу на те, що в ньому не враховано досвід інших європейських країн.

“План такий, як і вся їхня влада: показуха, імітація та безграмотність. Їм не вистачило елементарної професійності, щоб взяти за зразок досвід європейських країн, уряди яких вже давно розробили плани боротьби з коронавірусом, карантинних заходів і перш за все реального порятунку економіки. Бо у передньому плані наших європейських сусідів щодо пандемії акценти змістилися на економіку – її порятунок, перезавантаження і відродження“, — вважає Синютка.

Зокрема, нардеп звернув увагу на такі моменти, як:

У плані відсутні заходи щодо запуску роботи промисловості, малого та середнього бізнесу. Зокрема, туристичної галузі.

Деякі заходи, введення яких планується на якомусь з етапів виходу карантину, були реалізовані ще на початку карантину. Наприклад, система громадського харчування давно працює на самовивезення, а цей захід передбачений в першому етапі плану.

В урядовому плані відкриття метрополітену заплановано тільки з четвертого етапу, в той час як в країнах Європи його і не закривали.

Громадське харчування має запрацювати на третьому етапі плану, водночас деякі ресторани, як заклад “Велюр” нардепа Тищенка, навіть не закривали.

Представлений урядом план, за оптимістичним сценарієм, дасть змогу повноцінно вийти з карантину приблизно в середині літа. Цьому, за планом уряду, має сприяти позитивна динаміка в статистиці захворювання. Однак в країні не проводиться масове тестування, в зв’язку з чим невідома реальна ситуація з поширенням хвороби.

Невідомо, якими будуть дії уряду в разі, якщо кількість хворих зменшуватися не буде. Альтернативний план представлений не був.

Нагадаємо, що раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень. При цьому Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.