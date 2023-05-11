Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував прохання експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва щодо включення його до списку на обмін. Він сказав, що цей випадок лише підтверджує те, що він був російським агентом.

Про це повідомив глава РНБО в етері національного телемарафону.

“Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом росії”, – сказав він.

Олексій Данілов додав, що російські агенти, які перебувають на території України, ще будуть проситися, щоб їх обміняли.

“Ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина – це є найбільша цінність, тому рішення, якщо буде прийматися, то буде тільки на користь нашої держави”, – додав Данілов.

Передумови

10 травня стало відомо, що В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку на обмін з Росією, передавали “Схеми”. У проєкті повідомили, що мають у розпорядженні яких є лист-заяву на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією”, – говориться у заяві, написаній російською мовою.

Заяву направили до ОПУ ще 20 березня. У документі стоїть його підпис і є примітка: “Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи”.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що не виключає можливості обміну Богуслаєва, як було з кумом Путіна, проросійським політиком Віктором Медведчуком. Зокрема не виключав такої можливості й очільник СБУ Василь Малюк. Глава відомства зазначав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.