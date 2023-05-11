Про це повідомив глава РНБО в етері національного телемарафону.
“Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом росії”, – сказав він.
Олексій Данілов додав, що російські агенти, які перебувають на території України, ще будуть проситися, щоб їх обміняли.
“Ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина – це є найбільша цінність, тому рішення, якщо буде прийматися, то буде тільки на користь нашої держави”, – додав Данілов.
Передумови
10 травня стало відомо, що В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку на обмін з Росією, передавали “Схеми”. У проєкті повідомили, що мають у розпорядженні яких є лист-заяву на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
“Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією”, – говориться у заяві, написаній російською мовою.
Заяву направили до ОПУ ще 20 березня. У документі стоїть його підпис і є примітка: “Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи”.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що не виключає можливості обміну Богуслаєва, як було з кумом Путіна, проросійським політиком Віктором Медведчуком. Зокрема не виключав такої можливості й очільник СБУ Василь Малюк. Глава відомства зазначав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.
- Богуслаєву інкримінують пособництво державі-агресорці, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації. Також стало відомо, що у квітні 2022 року експрезидент “Мотор Січі” блокував передачу гелікоптера для військової розвідки. У березні йому оголосили про нову підозру за протидію ЗСУ.
- Раніше стало відомо, що В’ячеслав Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року. СБУ оприлюднила докази, що президент “Мотор Січі” співпрацював з Росією.
- У жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України затримали президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності промислового гіганта. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
- Пізніше Служба безпеки України розшукала активи президента АТ “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту.
- На початку повномасштабного вторгнення РФ президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися. Окрім цього, за його наказом із вертольотів зняли лопаті.
- Служба безпеки України оприлюднила телефонні записи, де містяться докази щодо звинувачення про співпрацю з РФ проти президента “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва.
- Колишній президент АТ “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв у розмовах з росіянами неодноразово висловлював побажання, аби президент РФ Володимир Путін “довів намір окупації України до кінця”, нарікав на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, водночас продовжує домовлятись з бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів, зокрема, через Китай.