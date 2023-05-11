Про це повідомив глава РНБО в етері національного телемарафону.

“Богуслаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом росії”, – сказав він.

Олексій Данілов додав, що російські агенти, які перебувають на території України, ще будуть проситися, щоб їх обміняли.

“Ми займаємося поверненням наших громадян. Для нас життя нашого громадянина – це є найбільша цінність, тому рішення, якщо буде прийматися, то буде тільки на користь нашої держави”, – додав Данілов.

Передумови

10 травня стало відомо, що В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку на обмін з Росією, передавали “Схеми”. У проєкті повідомили, що мають у розпорядженні яких є лист-заяву на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією”, – говориться у заяві, написаній російською мовою.

Заяву направили до ОПУ ще 20 березня. У документі стоїть його підпис і є примітка: “Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи”.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що не виключає можливості обміну Богуслаєва, як було з кумом Путіна, проросійським політиком Віктором Медведчуком. Зокрема не виключав такої можливості й очільник СБУ Василь Малюк. Глава відомства зазначав, що спершу підозрюваний має дати всі необхідні свідчення.