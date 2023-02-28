Сербія спільно з Косовом погодили план нормалізації відносин

Лідери Сербії та Косова підтримали запропоновану Євросоюзом угоду "Про шлях до нормалізації відносин". У березні відбудуться додаткові переговори, аби узгодити всі деталі його прийняття та реалізації.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косово Альбін Курті погодилися, що не потрібні подальші дискусії щодо пропозиції Європейського Союзу – пропозиції, яка має назву: “Угода про шлях до нормалізації відносин між Косовом та Сербією”.

“Ця Угода стосується, перш за все, громадян Косова та Сербії. Це не для Європейського Союзу, – зауважив Боррель, – це для громадян Косова та Сербії”.

У ній встановлюється, що особи можуть вільно пересуватися між Косовом та Сербією, використовуючи власні паспорти, які взаємно визнаються, посвідчення особи та номерні знаки. Особи можуть навчатися і працювати, не замислюючись, чи можуть бути проблемою їхні дипломи та місце їх отримання.

Угода може створити нові економічні можливості через збільшення фінансової допомоги, через ділову співпрацю та нові інвестиції в Косово та Сербію.

Повторюю: вони висловили готовність продовжити імплементацію Угоди, але ще потрібні подальші переговори для визначення конкретних модальностей реалізації положень Угоди. Це означає, що човникова дипломатія триватиме, і я скличу ще одну зустріч між двома лідерами протягом березня з метою завершити обговорення імплементаційного додатка, який керуватиме етапом імплементації Угоди”, – пояснив Боррель.

Цей імплементаційний додаток є невіддільною частиною Угоди, і його ще потрібно завершити.

27 грудня Сербія привела свою армію в стан найвищої бойової готовності.

У Кремлі, зі свого боку, спростували заяви про те, що Росія впливала на Сербію з метою дестабілізації Косова, заявивши, що Сербія просто “захищала права етнічних сербів”.

Колишнього серба-поліцейського, арешт якого викликав бурхливі протести сербської меншини Косова, буде звільнено з-під варти та поміщено під домашній арешт після запиту прокуратури, – повідомив Reuters речник суду першої інстанції в Приштині.