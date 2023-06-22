Шольц закликав підвищувати боєздатність української армії

22 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні необмежену за часом підтримку відображення російської агресії. Виступаючи з урядовою заявою у німецькому бундестазі, він наголосив, що "ФРН твердо стоїть на боці України".

Джерело: DW

Напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі Шольц закликав надати Україні масштабні гарантії безпеки Альянсу.

“Абсолютним пріоритетом є підвищення боєздатності України. НАТО паралельно співпрацює з Євросоюзом та країнами G7 для розробки ефективних та довгострокових гарантій безпеки”, – наголосив він.

Глава німецького уряду зауважив, що ФРН вже надала Україні допомогу на 16,8 млрд євро, водночас запевнив, що Берлін і надалі постачатиме Києву бронемашини, системи ППО, артилерію та боєприпаси — саме те, чого Україна, за його словами, найбільше потребує під час нинішнього контрнаступу для звільнення окупованих Росією територій.

Наразі союзники переслідують дві мети – послідовно надавати військову допомогу Україні, постачаючи їй зокрема сучасні західні озброєння, та паралельно посилювати економічну витривалість України в її боротьбі проти російської агресії.

Одначе, як пояснив Шольц, на його переконання, до закінчення війни про вступ України до НАТО не може мовитися, він додав, що український уряд це розуміє.

Тоді як, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Також лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.