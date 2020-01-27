SkyUp достроково вивезе туристів з Китаю і призупинить рейси

Через спалах нового коронавірусу в Китаї український туроператор Join UP! достроково повертає туристів з цієї країни.

Про це йдеться в повідомленні туроператора.

Рейси туроператора виконує афільована з ним авіакомпанія SkyUp. Вона поверне туристів в Україну 29 січня і 1 лютого.

Польотна програма в Китай буде припинена на період з 3 лютого по 28 березня.

Таке рішення в Join UP! прийняли незважаючи на те, що Міністерство охорони здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти авіасполучення між країнами, а Всесвітня організація охорони здоров’я поки не впроваджувала надзвичайної ситуації світового масштабу.

“Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет. Туристи, які вже придбали і оплатили тури на острів Хайнань в найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру. Також вони мають можливість вибрати альтернативний варіант для подорожі – зокрема, Шрі-Ланку, Єгипет та інші напрямки”, – відзначили в компанії.