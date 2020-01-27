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SkyUp достроково вивезе туристів з Китаю і призупинить рейси

Через спалах нового коронавірусу в Китаї український туроператор Join UP! достроково повертає туристів з цієї країни.

Понеділок, 27 січня 2020, 18:45

Про це йдеться в повідомленні туроператора.

Рейси туроператора виконує афільована з ним авіакомпанія SkyUp. Вона поверне туристів в Україну 29 січня і 1 лютого.

Польотна програма в Китай буде припинена на період з 3 лютого по 28 березня.

Таке рішення в Join UP! прийняли незважаючи на те, що Міністерство охорони здоров’я України та Державіаслужба не рекомендують припиняти авіасполучення між країнами, а Всесвітня організація охорони здоров’я поки не впроваджувала надзвичайної ситуації світового масштабу.

“Безпека наших туристів має для нас найвищий пріоритет. Туристи, які вже придбали і оплатили тури на острів Хайнань в найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру. Також вони мають можливість вибрати альтернативний варіант для подорожі – зокрема, Шрі-Ланку, Єгипет та інші напрямки”, – відзначили в компанії.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.

  • У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусів нового типу 2019 nCoV з Китаю. Також випадки зараження були зафіксовані в 3 штатах США.
  • 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечної коронавируса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
Теги: Join UP!, SkyUp Airlines, вірус, Китай, коронавірус

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