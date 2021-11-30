Слідчий комітет Росії почав перевірку дій українського журналіста Юрія Бутусова на відео, де він стріляє з гаубиці. Раніше Державне бюро розслідувань України відкрило щодо Бутусова кримінальну справу через це.

Про це йдеться у повідомленні органу цієї держави.

Глава СК РФ Александр Бастрикін доручив слідчим оцінити дії журналіста на склад злочину. За його словами, проти Бутусова можуть порушити кримінальне провадження про вбивства мирних жителів Донбасу.

“У засобах масової інформації були оприлюднені відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці в бік території Донбасу. Як повідомляли в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика визнав свою можливу причетність до “загибелі певних людей на Донбасі”, – заявив він.

Кримінальне провадження проти Юрія Бутусова

Нагадаємо, що 26 листопада на пресмарафоні у президента України Володимира Зеленського відбулася словесна перепалка з головним редактором Цензор.Нет Юрієм Бутусовим.

Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пізніше проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналістові безплатну юридичну консультацію.

Увечері 28 листопада Арсен Аваков заступився за Юрія Бутусова. Він назвав це “ідіотизмом” і “публічним актом вибіркового правосуддя” проти інакодумців, які критикують чинну владу.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк також висловила обурення щодо цього кримінального провадження та зауважила: це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.

29 листопада партія “Європейська Солідарність” опублікувала заяву, в якій категорично засудила будь-які намагання переслідувати тих, хто відстоював незалежність Україні з 2014 року та обурилася кримінальною справою проти головного редактора видання Цензор.Нет Юрія Бутусова.