Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: президент України Володимир Зеленський/Twitter та глава МЗС Дмитро Кулеба/Twitter
Глава Української держави прокоментував рішення, зауваживши, що міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється.
Вдячний 🇸🇮 парламентарям з @Drzavnizbor за ухвалення декларації, яка вшановує пам’ять мільйонів 🇺🇦 жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й…
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023
Своєю чергою, український міністр висловив вдячність Словенії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Та наголосив, що допомагає досягти двох речей: пам’яті та справедливості. Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину.
Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися”, – мовиться у повідомленні.
Grateful to Slovenia for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. Today’s move achieves two things: memory and justice. Memory means respect for millions of innocent victims of this terrible crime. Justice means that such crimes must never repeat.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 23, 2023
Зауважимо, 28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.
15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.
- На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з’явилася петиція з закликом запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту Голодоморів.
- Український журналіст, публіцист, історик і головний редактор “Історичної правди” Вахтанг Кіпіані з заступником головного редактора видання істориком і журналістом Олександром Зінченком за кілька годин зібрали 100 тисяч гривень на переклад документальних свідчень про Голодомор.
- Депутати Європейського Парламенту оприлюднили заяву до 90 роковин Голодомору в Україні, де закликали країни-члени союзу та міжнародну спільноту визнати його геноцидом.
- 22 березня Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у парламентському колоквіумі “Україна: її минуле, Голодомор, де закликала французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом.