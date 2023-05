Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Джерело: президент України Володимир Зеленський/Twitter та глава МЗС Дмитро Кулеба/Twitter

Глава Української держави прокоментував рішення, зауваживши, що міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється.

Своєю чергою, український міністр висловив вдячність Словенії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Та наголосив, що допомагає досягти двох речей: пам’яті та справедливості. Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину.

Grateful to Slovenia for recognizing the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. Today’s move achieves two things: memory and justice. Memory means respect for millions of innocent victims of this terrible crime. Justice means that such crimes must never repeat.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 23, 2023