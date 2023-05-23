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Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

23 травня Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

Вівторок, 23 травня 2023, 22:09
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Джерело: президент України Володимир Зеленський/Twitter та глава МЗС Дмитро Кулеба/Twitter

Глава Української держави прокоментував рішення, зауваживши, що міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється.

Своєю чергою, український міністр висловив вдячність Словенії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Та наголосив, що допомагає досягти двох речей: пам’яті та справедливості. Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину.

Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися”, – мовиться у повідомленні.

Зауважимо, 28 березня парламент Франції проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

23 березня парламент Ісландії визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Тоді як 10 березня у Палаті представників Бельгії визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

1 лютого 2023 року парламент Болгарії ухвалив рішення визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Пропозицію підтримала більшість депутатів парламенту.

15 грудня 2022 року Європейський парламент більшістю голосів підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У листопаді 2022 року німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: визнання Голодомору геноцидом, декларація, Дмитро Кулеба, Парламент Словенії, Словенія

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