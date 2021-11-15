Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

6 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.

Тепер, за 3,5 місяці, обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.

“Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням”)”, — зазначили в НАБУ.

Санкції зазначеної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Крім цього, передбачено конфіскацію майна і позбавлення права обіймати певні посади (на строк до 3 років).

Дата підготовчого судового засідання наразі не повідомляється.

Викрадення Чауса

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

3 квітня 2021 року адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Молдові викрала група невідомих озброєних чоловіків. Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови з посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Поява Чауса в Україні

30 липня Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині. Його мали затримати працівники НАБУ, однак екссуддя був перехоплений Службою безпеки України. НАБУ намагалося забрати екссуддю, внаслідок чого співробітники двох відомств влаштували справжню погоню (зокрема, вулицями Києва). Детальніше про це — за посиланням.

У понеділок, 16 серпня, Чаус заявив в суді, що чотири місяці — від моменту зникнення до появи на Вінниччині — перебував у підвалі в масці. За словами захисника, у Чауса виникли проблеми із зором та слухом. Крім того, на думку адвокатів, екссудді потрібна психологічна допомога.