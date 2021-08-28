Про це повідомив речник Пентагону Джок Кірбі.

Скільки саме американських військових наразі в Кабулі та протягом якого часу їх евакуюють – він не уточнив. Орієнтовно, там щонайменше 5 тисяч військових.

25 серпня в Пентагоні повідомляли, що в останні дні евакуації (30 та 31 серпня) пріоритет буде за американськими військовими та військовою технікою. Тоді йшлося про 5,4 тисячі американських військових.

У відповідь бойовики терористичної організації “Талібан” заявили, що вже захопили частину аеропорту Кабула, оскільки американські військові почали залишати його територію. Представник “Талібану” Білал Карімі повідомив, що військовослужбовці США вже залишили “три важливі зони” кабульського аеропорту. Тепер вони під контролем талібів.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.