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США «висловили жаль» через витік секретних документів – Блінкен про розмову з главою МЗС України

3 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що він передав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Сполучені Штати "жалкують" про масовий витік секретних документів США, який стався минулого місяця.

Середа, 3 травня 2023, 18:50
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Про це інформує CNN.

Блінкен заявив Кулебі, що США “дуже шкодують про несанкціоноване оприлюднення цих документів, оскільки ми дуже серйозно поставилися до наших зобов’язань і відповідальності щодо захисту інформації”.

Виступаючи на заході Washington Post, Блінкен додав, що він підтвердив підтримку США Україною.

Я вважаю справедливим зазначити, що українці, як і багато інших країн у всьому світі, скористалися надзвичайною інформацією, яку Сполучені Штати можуть надавати, котра допомагає підтримувати, захищати їхню та нашу безпеку”.

Водночас держсекретар не відповів на зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що він дізнався про витік інформації з преси, а не від офіційних осіб США.

Довідка. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Водночас Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.

Відповідно до звинувачувальних документів, військовослужбовець Національної гвардії ВПС Массачусетсу нібито почав публікувати інформацію про документи в Інтернеті приблизно в грудні 2022 року, і вони містили широкий спектр суворо секретної інформації, зокрема прослуховування головних союзників і супротивників і прямі оцінки стану війни РФ проти України.

Теги: Блінкен, витік даних, злив даних, Кулеба, розмова, секретні документи

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