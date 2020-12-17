Прокуратура подала до суду клопотання про взяття активіста Сергія Стерненка під варту.

Про це активіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У четвер, 17 грудня, активістові на електронну пошту надійшло сповіщення про те, що прокурори у справі щодо нього подали клопотання про обрання йому найжорсткішого запобіжного заходу — тримання під вартою. Термін дії раніше обраного йому запобіжного заходу вже сплив.

“Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулося”, — наголосив Стерненко.

Він переконаний, що причина для цього — не наявність ризиків, що він переховуватиметься чи тиснутиме на інших учасників судового процесу, а те, що відповідна вказівка надійшла від керівниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової.

“Шавкам Венедіктової пофіг. У них чітка вказівка закрити мене до СІЗО”, — додав він.

Засідання суду, де відповідне клопотання розглядатимуть, відбудеться в п’ятницю, 18 грудня, о 12:00 в Приморському райсуді Одеси.

Справа Стерненка

24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти.

25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.

11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.

25 серпня Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у направленні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.

31 серпня суд переніс підготовче судове засідання у справі Стерненка.