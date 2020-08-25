Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у направленні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного суду.

Як повідомлялося раніше, 13 серпня активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Тоді ж стало відомо, що його справу мають розглядати у Приморському суді в Одесі.

Активіст звернувся до Верховного суду із вимогою змінити підсудність на один з судів Києва, оскільки не певен у неупередженості одеських суддів.

“Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона обвинувачення, і представник “потерпілих” мешкаємо в столиці. Крім того, на одеські суди впливає Труханов, який і замовляв напади на мене”, — зазначив активіст.

У вівторок, 25 серпня, колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду розглядала це клопотання і відмовила у його задоволені.

“Суд дійшов висновку, що направлення кримінального провадження для розгляду до суду, який розташований на території м. Києва, не сприятиме забезпеченню оперативності та ефективності кримінального провадження і суперечить завданням кримінального провадження в частині захисту законних інтересів учасників справи”, — пояснили у Верховному суді.

Обґрунтовуючи своє рішення Верховний суд зазначив, що за встановленими правилами розгляд має відбуватися у суді, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено правопорушення.

Також було наголошено, що кримінальне провадження може бути передано до суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків “тільки у виняткових випадках”, якщо іншим чином забезпечити виконання завдань цього провадження неможливо.

Захисники Стерненка, за висновками суддів, не надали достатніх підстав неможливого забезпечення виконання завдань цього провадження Приморським районним судом Одеси.

Нагадаємо, 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. 6 серпня суд змінив запобіжний на нічний домашній арешт.

Держобвинувачення наполягає на скасуванні цього рішення та поверненні цілодобового домашнього арешту. Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу 13 серпня, проте засідання було перенесено на 3 вересня.