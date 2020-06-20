Стерненко розповів про нічний візит поліцейських, які хотіли роз’яснити правила домашнього арешту

Одеський активіст Сергій Стерненко, який перебуває під домашнім арештом у Києві, повідомив, що до нього навідувалися поліцейські з Одеси, аби роз'яснити, як треба відбувати домашній арешт.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора вночі, а саме о 23:22 на автомобілі з номером 6248, до мого будинку прибули працівники поліції, які в домофон повідомили що прибули з Одеси щоб роз’яснити мені, як треба відбувати домашній арешт. Я відповів, що вже ніч і їм варто було б прийти в інший час, а не коли я вже лягав спати. Тим паче що такий пізній візит „для роз’яснень“ це неповага до людської гідності”, — написав Стерненко.

За його словами, він запропонував правоохоронцям прийти з візитом вранці, але ті відмовилися. Тоді він попросив зачекати до появи його адвокатів. Проте, на час прибуття адвокатів, десь через 15-20 хв, поліції на місці вже не було.

“Люди, які представились працівниками поліції, кудись зникли. Зранку теж ніхто не приходив. Якісь вони дивні”, — написав Стерненко.