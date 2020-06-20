Covid-19 Україна

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Стерненко розповів про нічний візит поліцейських, які хотіли роз’яснити правила домашнього арешту

Одеський активіст Сергій Стерненко, який перебуває під домашнім арештом у Києві, повідомив, що до нього навідувалися поліцейські з Одеси, аби роз'яснити, як треба відбувати домашній арешт.

Субота, 20 червня 2020, 14:56

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора вночі, а саме о 23:22 на автомобілі з номером 6248, до мого будинку прибули працівники поліції, які в домофон повідомили що прибули з Одеси щоб роз’яснити мені, як треба відбувати домашній арешт. Я відповів, що вже ніч і їм варто було б прийти в інший час, а не коли я вже лягав спати. Тим паче що такий пізній візит „для роз’яснень“ це неповага до людської гідності”, — написав Стерненко.

За його словами, він запропонував правоохоронцям прийти з візитом вранці, але ті відмовилися. Тоді він попросив зачекати до появи його адвокатів. Проте, на час прибуття адвокатів, десь через 15-20 хв, поліції на місці вже не було.

“Люди, які представились працівниками поліції, кудись зникли. Зранку теж ніхто не приходив. Якісь вони дивні”, — написав Стерненко.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.

  • 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
  • У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
  • 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
  • У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.
Теги: домашній арешт, поліція, Сергій Стерненко

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